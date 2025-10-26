Incidente con il parapendio durante la partenza dal Monte Belice | uomo elitrasportato al Cto

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato con il parapendio a Chiesanuova. L’incidente è avvenuto durante il lancio dal monte Belice nella tarda mattinata di domenica 26 ottobre. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso, in codice giallo, all’ospedale Cto di Torino. Sul. 🔗 Leggi su Torinotoday.it