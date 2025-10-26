Incidente Colombo il padre dell?autista della Bmw | Non c?era alcuna corsa clandestina mio figlio tamponato da un pirata

Ilmessaggero.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È diviso tra la preoccupazione e la rabbia, Giuseppe Girimonte. Suo figlio Luca è sospettato di essere il responsabile dell?incidente che ha lasciato senza vita Beatrice. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incidente Colombo, il padre dell?autista della Bmw: «Non c?era alcuna corsa clandestina, mio figlio tamponato da un pirata»

