Incidente al crossodromo grave pilota minorenne

Arezzo, 26 ottobre 2025 – Grave incidente in moto nella tarda mattinata di oggi, 26 ottobre, al crossodromo Miravalle di Montevarchi dove sono in corso i campionati toscani di motocross. Un ragazzino è rimasto ferito in maniera molto seria in seguito alla caduta dal suo mezzo. E’ successo intorno alle 12,30, il minorenne è stato prontamente soccorso dal personale del 118 accorso al circuito. Dopo aver stabilizzato il pilota è stato deciso di trasportarlo in codice rosso, con l’elisoccorso Pegaso, all’ospedale di Careggi di Firenze. Le cause dell’ incidente sono al vaglio delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente al crossodromo, grave pilota minorenne

