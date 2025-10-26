Incidente a Varallo Pombia | gravemente ferito un motociclista

Incidente a Varallo Pombia. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, lungo la strada Provinciale 336 si sono scontrate un'auto e una moto.Ad avere la peggio il centauro, gravemente ferito. L'uomo, di circa 30 anni, è stato portato al Maggiore di Novara in codice rosso.. 🔗 Leggi su Novaratoday.it