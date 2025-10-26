Incidente a Roma sulla Colombo si indaga per omicidio stradale | cosa sappiamo
Proseguono le indagini sull' incidente avvenuto la sera di venerdì 24 ottobre nella Capitale in cui è morta una ragazza di 20 anni. L'auto su cui viaggiava Beatrice Bellucci è stata centrata da un'altra macchina, una Bmw, alla cui guida c'era un giovane di 22 anni ora ricoverato in prognosi riservata. Nei suoi confronti gli inquirenti stanno effettuando un serie di verifiche a cominciare dai test su droga e alcol. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
