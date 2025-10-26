Incidente a Roma negativo a droga e alcol il 22enne alla guida dell' altra auto

Proseguono le indagini sullo schianto in via Cristoforo Colombo. Il ragazzo al volante dell'auto che ha colpito la Mini su cui era Beatrice Bellucci era sobrio e non sotto l'effetto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente a Roma, negativo a droga e alcol il 22enne alla guida dell'altra auto

