Incidente a Genzano scontro frontale tra due auto | morta una donna

Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma e provincia. A poche ore dalla tragedia di Beatrice Bellucci, morta in uno scontro sulla Cristoforo Colombo, c'è stata un'altra vittima. Si tratta di Fiammetta Ciacci, una donna di 60 anni. Lo scontro si è consumato in lungo via Pagliarozza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

