Incidente a Genzano scontro frontale tra due auto | morta una donna

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un incidente mortale sulle strade di Roma e provincia. A poche ore dalla tragedia di Beatrice Bellucci, morta in uno scontro sulla Cristoforo Colombo, c'è stata un'altra vittima. Si tratta di Fiammetta Ciacci, una donna di 60 anni. Lo scontro si è consumato in lungo via Pagliarozza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incidente genzano scontro frontaleScontro frontale a Genzano tra auto e suv, Fiammetta Ciacci muore a 60 anni - Tragedia sulla strada a Genzano di Roma, dove Fiammetta Ciacci è morta a 60 anni in uno scontro tra la sua auto e un suv ... Segnala fanpage.it

incidente genzano scontro frontaleGenzano, incidente in via Pagliarozza: morta donna di 60 anni - Genzano, una donna di 60 anni, Fiammetta Ciacci, è morta in un tragico incidente stradale intorno alle 20, su via Pagliarozza. ilmessaggero.it scrive

incidente genzano scontro frontaleIncidente mortale tra Genzano e Ariccia: morta una donna di 60 anni nel tragico incidente in via Pagliarozza - È purtroppo tragico il bilancio del brutto incidente che si è verificato intorno alle 19:20 di questo pomeriggio, sabato 25 ottobre, lungo via ... Segnala castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Genzano Scontro Frontale