Incidente a Campolongo di Eboli | auto sbanda e si ribalta

Brutto incidente, ieri pomeriggio in località Campolongo, a Marina di Eboli. Per cause da accertare, infatti, un'auto è sbandata, ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Sul posto, le forze dell'ordine e i sanitari del 118: si indaga, per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

