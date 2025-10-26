Incidente a Bellizzi | auto finisce sul marciapiede dramma sfiorato
“Sempre colpa della velocità: oggi pomeriggio verso le 16, ingresso centro urbano, rotatoria Via Cuomo. Illeso il conducente. Queste le immagini riprese dalla video sorveglianza (vedi video in basso ndr)”undefinedQuesto il post del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che, a mezzo social, ha diffuso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FALCIATO DA UNA ZAPPATRICE, GRAVE 76ENNE Incidente stamane in un terreno agricolo a Bellizzi. Per cause da chiarire, un 76enne, intento a lavorare all’interno dell’appezzamento, è... - X Vai su X
FALCIATO DA UNA ZAPPATRICE A BELLIZZI. GRAVE 76ENNE Grave incidente sul lavoro, oggi, intorno alle 12.00, a Bellizzi, in Via Olmo. Un uomo di 76 anni L. L. è stato falciato da una zappatrice mentre stava eseguendo dei lavori in un terreno. Rischia - facebook.com Vai su Facebook
Auto di una coppia di Altamura finisce fuori strada in A16: morto l'uomo 62enne, ferita la moglie - La moglie, altamurana, di 53 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Avellino ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it