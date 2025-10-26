Incidente a Bellizzi | auto finisce sul marciapiede dramma sfiorato

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sempre colpa della velocità: oggi pomeriggio verso le 16, ingresso centro urbano, rotatoria Via Cuomo. Illeso il conducente. Queste le immagini riprese dalla video sorveglianza (vedi video in basso ndr)”undefinedQuesto il post del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che, a mezzo social, ha diffuso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

