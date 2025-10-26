Incendio nell'appartamento di una donna minacciata di morte dall'ex il figlio ha rischiato di morire

26 ott 2025

Un incendio è divampato all'interno dell'appartamento di una donna vittima di violenza da parte dell'ex. Suo figlio ha rischiato di morire, rimasto intossicato dal fumo, ha avuto bisogno di cure mediche. Non si esclude la pista dolosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

