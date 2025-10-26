Incendio nell'appartamento di una donna minacciata di morte dall'ex il figlio ha rischiato di morire
Un incendio è divampato all'interno dell'appartamento di una donna vittima di violenza da parte dell'ex. Suo figlio ha rischiato di morire, rimasto intossicato dal fumo, ha avuto bisogno di cure mediche. Non si esclude la pista dolosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Incendio nell'essiccatoio di un'azienda di Pavia di Udine. L'allarme è scattato alle 11 e 15. il silos conteneva cereali. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, che non hanno intaccato altre parti dell'impianto. Per i particolari http://bit.ly/4opuHNG - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nell’appartamento di una donna minacciata di morte dall’ex, il figlio ha rischiato di morire - Un incendio è divampato all’interno dell’appartamento di una donna vittima di violenza da parte dell’ex. Secondo fanpage.it
Latina, a fuoco casa di una donna minacciata dall'ex. Il figlio di lei salvo per miracolo: «Deve essere uccisa per avere più attenzione?» - Un incendio ha distrutto l'appartamento di una donna che vive in una struttura protetta dopo le minacce di morte ricevute dal suo ex. Come scrive ilmessaggero.it
Tragedia a Riccione, donna muore nell'incendio di un appartamento: palazzina evacuata - Un incendio di grosse dimensioni è scoppiato questa mattina (mercoledì 22 ottobre) a Riccione, intorno alle 11. Secondo altarimini.it