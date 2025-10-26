Incendio nella notte a Mozzate | tre auto distrutte davanti a una corte indagini in corso

Quicomo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nella notte a Mozzate, dove intorno alle 4.25 è scoppiato un incendio che ha coinvolto tre autovetture parcheggiate davanti a una corte in via Silvio Pellico.Le fiamme, altissime, hanno rapidamente avvolto i veicoli, svegliando i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

