Incendio nella notte a Mozzate | tre auto distrutte davanti a una corte indagini in corso
Momenti di paura nella notte a Mozzate, dove intorno alle 4.25 è scoppiato un incendio che ha coinvolto tre autovetture parcheggiate davanti a una corte in via Silvio Pellico.Le fiamme, altissime, hanno rapidamente avvolto i veicoli, svegliando i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
