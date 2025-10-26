Incendio nella casa gli avvocati dell' ex della proprietaria | È estraneo ai fatti

Nessun legame tra le vicende. Giunge la difesa dell’ex della donna il cui appartamento, tra Latina e Sermoneta, è stato distrutto da un incendio, in cui sono rimasti intossicati il figlio maggiore e la sua fidanzata; vicenda su cui sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che avrebbero. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

