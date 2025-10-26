Incendio in un appartamento a Cannatello nessun ferito

Agrigentonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura a Cannatello per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno rapidamente domato le fiamme evitando che si propagassero alle abitazioni vicine. Nessuna persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

