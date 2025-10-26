Incendio in un appartamento a Cannatello nessun ferito
Momenti di paura a Cannatello per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno rapidamente domato le fiamme evitando che si propagassero alle abitazioni vicine. Nessuna persona è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Foggia, paura nella notte: fiamme distruggono un appartamento, all’interno due anziane sorelle Paura nella notte a Foggia: in via Angelico Da Sarno, in zona Macchia Gialla, un appartamento è andato distrutto da un incendio che si è sviluppato per cause in f - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, intervento per #incendio in un appartamento al primo piano di un edificio in via Diano Marina, in zona Torrevecchia: deceduta un'anziana, soccorsa e affidata al personale medico una donna in gravi condizioni [#21ottobre 18:30] - X Vai su X
Incendio in un appartamento di via Burlando, nessun ferito - Genova – Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al civico 22B, di via Burlando, a Genova. Riporta ilsecoloxix.it
Incendio in un appartamento a Posillipo. Palazzina evacuata ma nessun ferito - E' questo il bilancio del rogo divampato intorno all'ora di pranzo a Posillipo, al civico 36 di via Catullo, dove un incendio è ... rainews.it scrive