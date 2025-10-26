Incendio in casa la proprietaria era stata minacciata dall' ex

Latinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appartamento tra Latina e Sermoneta, di proprietà di una donna, che da anni subisce dall’ex minacce e maltrattamenti, è stato distrutto da un incendio nella scorsa notte. In casa erano presenti in quel momento il figlio maggiore della donna, e la sua fidanzata, da poco tempo scesi da Milano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

