Incendio in casa la proprietaria era stata minacciata dall' ex
Un appartamento tra Latina e Sermoneta, di proprietà di una donna, che da anni subisce dall’ex minacce e maltrattamenti, è stato distrutto da un incendio nella scorsa notte. In casa erano presenti in quel momento il figlio maggiore della donna, e la sua fidanzata, da poco tempo scesi da Milano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
