Incendio in abitazione | ustionato l' inquilino

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, intorno alle 15.05, per un incendio divampato in un’abitazione di via Roma 19 a Paluzza. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, sono partite dal locale cucina al pianterreno e si sono poi estese a una stanza adiacente. Il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

