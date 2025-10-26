Incendio a Napoli ancora un magazzino a fuoco a Poggioreale | è il secondo in tre giorni

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio in un magazzino a Poggioreale. È il secondo in tre giorni. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

