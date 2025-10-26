incendio a mozzate tre auto a fuoco nella notte

Un incendio ha causato la distruzione di tre autovetture posteggiate la scorsa notte nel comune di Mozzate, in provincia di Como. L’episodio è avvenuto in Via Pellico, al civico 35, richiedendo un tempestivo intervento delle squadre di soccorso.?L’allarme è stato segnalato alle ore 04:25 di oggi, quando le fiamme avevano già avvolto i tre . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

