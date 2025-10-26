Incendio a Fiumicino fiamme in un autosalone | bruciate 7 vetture

Incendio nella notte di venerdì 24 ottobre a Fiumicino. A bruciare sette automobili parcheggiate nell'autosalone 'Motor Fiumicino' di via della Scafa 340. Il rogo è scoppiato poco prima delle 22 e 20 e le fiamme hanno coinvolto alcuni veicoli parcheggiati nel piazzale della concessionaria.Sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Incendio nella sauna dell’Hotel Hilton di Fiumicino, nessun ferito #fiumicino #giornaleinfocastelliromani Vigili del Fuoco. La fanpage I LoVe Vigili DeL Fuoco I Love Vigili Del Fuoco Italia Vai su Facebook

? #FL1 Orte-Fiumicino - Circolazione ferroviaria sospesa tra Fara Sabina e Monterotondo per un incendio in prossimità dei binari - X Vai su X

Incendio nella notte a Milano, 4 auto distrutte dalle fiamme in strada - Il rogo ha distrutto due vetture e ha danneggiato altri due veicoli. Scrive milanotoday.it

Incendio a Torino: il video delle auto parcheggiate in fiamme, in via Carmagnola - In via Carmagnola, per ragioni da accertare, ha preso fuoco un’auto che era parcheggiata lungo la carreggiata. Da torinotoday.it

Paura in un hotel, incendio nella sauna - sono divampate in una sauna all'interno dell'hotel Hilton nei locali della palestra. Riporta romatoday.it