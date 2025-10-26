Incendio a Fiumicino fiamme in un autosalone | bruciate 7 vetture

26 ott 2025

Incendio nella notte di venerdì 24 ottobre a Fiumicino. A bruciare sette automobili parcheggiate nell'autosalone 'Motor Fiumicino' di via della Scafa 340. Il rogo è scoppiato poco prima delle 22 e 20 e le fiamme hanno coinvolto alcuni veicoli parcheggiati nel piazzale della concessionaria.Sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

