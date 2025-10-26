Inaugurazioni | il Foyer Caffè del Verdi si presenta alla città
Si avvicina l'attesa apertura della Stagione operistica con una nuova e straordinaria produzione del Macbeth di Giuseppe Verdi (venerdì 31 ottobre), e così la Fondazione Teatro di Pisa prosegue nella linea del rinnovamento e dell’eleganza e presenta un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Venerdì 24 ottobre alle 17:30, nel Foyer del Teatro Verdi Firenze di Firenze, presentazione del volume “ , ” di Carlo Steidl. Un omaggio a una figura colta e indipend - facebook.com Vai su Facebook
Sospese le iniziative previste nel foyer per l’inaugurazione del triennio di collaborazione tra le due istituzioni, che vedeva in programma oggi un’esibizione della compagnia nazionale di Danza storica, che si è associata all’iniziativa. - X Vai su X
Inaugurato il Foyer Caffè del Teatro Verdi di Pisa - Nell’appressarsi della grandiosa inaugurazione della Stagione operistica con una nuova e straordinaria produzione del Macbeth di Giuseppe Verdi (venerdì ... Riporta gonews.it