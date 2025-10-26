In vendita a 5 euro i coriandoli del concerto di Torino di Marco Mengoni Selvaggia Lucarelli commenta | Rivaluto le scarpe della Balivo
Coriandoli del concerto di Marco Mengoni dell'8 ottobre all'Inalpi Arena in vendita a 5 euro. L'annuncio è comparso su una popolare piattaforma di rivendita online, scatenando puntuali e inevitabili ironie sui social.Anche Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram Stories nei giorni scorsi, a dir. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
