In vendita a 5 euro i coriandoli del concerto di Torino di Marco Mengoni Selvaggia Lucarelli commenta | Rivaluto le scarpe della Balivo

Torinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coriandoli del concerto di Marco Mengoni dell'8 ottobre all'Inalpi Arena in vendita a 5 euro. L'annuncio è comparso su una popolare piattaforma di rivendita online, scatenando puntuali e inevitabili ironie sui social.Anche Selvaggia Lucarelli nelle sue Instagram Stories nei giorni scorsi, a dir. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

