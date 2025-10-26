In Umbria il frantoio del futuro | digitale sostenibile e iper-efficiente

La tradizione centenaria di produzione dell’olio extravergine di oliva si confronta oggi con l’innovazione rappresentata dall’impianto digitale sviluppato dalla marca Polat, installato nel del Frantoio Trampolini di Perugia. Un investimento che non solo pone l’impresa all’avanguardia nel centro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

