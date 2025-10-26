In tanti alla fiaccolata per Raffale Marianella Vescovo Piccinonna | La vita avrà la meglio
CONTIGLIANO – Dolore e tanta commozione per la fiaccolata silenziosa in memoria di Raffaele Marianella, l’ autista ucciso durante la sassaiola di domenica scorsa lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dell’uscita per Contigliano. Nella prima serata di ieri si sono illuminate centinaia di fiaccole per ricordare Raffaele. Un corteo – fino al luogo della tragedia – composto da famiglie, ragazzi, anziani, associazioni, realtà sportive e rappresentanti delle istituzioni ha attraversato la città in un silenzio carico di emozione. Non c’erano barriere né distinzioni: tutti uniti per esprimere vicinanza alla famiglia della vittima e per prendere le distanze da un atto violento che ha privato la comunità di un marito e di un padre. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
