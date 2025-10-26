In pista con la Ferrari che domina a Le Mans | come funziona il programma Sport Prototipi Clienti

Un'opportunità unica quella messa a disposizione da Ferrari per alcuni facoltosi e selezionatissimi clienti. Ossia, mettersi al volante di una versione opportunamente preparata della hypercar che ha dominato nelle ultime tre edizioni della 24 Ore di Le Mans. Parliamo della 499P Modificata, protagonista del programma Sport Protipi Clienti. Con Federica Santoro, Head of XX e Monoposto Heritage Programme, e Filippo Petrucci, coordinatore tecnico del programma, scopriamo il suo funzionamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In pista con la Ferrari che domina a Le Mans: come funziona il programma Sport Prototipi Clienti

