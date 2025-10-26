In moto tampona un' auto e vola nel fosso | è grave

Ennesimo schianto lungo le strade della provincia di Padova. Sfiorata la tragedia ieri sera 25 ottobre alle 18 lungo la strada dei Pescatori a Codevigo. Due i mezzi coinvolti: una moto con in sella D.R. di 29 anni residente ad Arzergrande e una auto Lexus guidata da A.M. di 37 anni di Piove di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

