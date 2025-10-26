IN LIBRERIA – Santo Cielo

Lidentita.it | 26 ott 2025

Santo cielo di Éric Chevillard: un aldilà imprevisto Non c’è schema, non c’è trucco e non c’è inganno: c’è la morte. Ma non è esattamente come ce la si aspetta da vivi. Perché leggere Santo cielo, di Eric Chevillard (edito da Prehistorica e tradotto nella versione italiana da Gianmaria Finardi) è come entrare nel cosiddetto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

