In chiaro su TV8 la finale dell’ATP 500 di Vienna 2025 tra Sinner e Zverev

Sportintv.eu | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno Jannik Sinner e Alexander Zverev a contendersi il titolo dellAtp di Vienna 2025. Il numero due del ranking mondiale contro il numero tre, protagonisti già di tante battaglie. L’appuntamento con la finale è alle ore 14:00 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ma per chi non è abbonato e vuole attendere un paio di . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

in chiaro su tv8 la finale dell8217atp 500 di vienna 2025 tra sinner e zverev

© Sportintv.eu - In chiaro su TV8 la finale dell’ATP 500 di Vienna 2025 tra Sinner e Zverev

Altre letture consigliate

Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8! Orario, programma, streaming - La finale dell'ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa anche in ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Chiaro Tv8 Finale Dell8217atp