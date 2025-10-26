In casa 15 chili di droga Detenuto in semilibertà continuava a spacciare
Detenevano in casa quindici chilogrammi di hashish, confezionati in panetti contrassegnati con l’immagine del calciatore Ronaldo. A finire in manette un cittadino albanese di 52 anni, già sottoposto al regime della semilibertà, e un giovane rumeno di 22 anni. L’arresto è stato eseguito giovedì dagli agenti della Squadra Mobile di Prato, al termine di un’attività di pedinamento e appostamento che ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di droga in un’abitazione di via dei Gerani a Prato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’albanese – già sottoposto a misura cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – avrebbe approfittato delle ore di libertà diurne per riavviare l’attività illecita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
