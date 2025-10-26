In cammino verso la legalità la corsa di Quarrata

Quarrata (Pistoia), 26 ottobre 2025 – Un evento che unisce sport, educazione civica e impegno sociale: così si è presentata la 12ª edizione della corsa podistica “ In cammino verso la legalità ”, magistralmente organizzata dalla Podistica Quarrata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Quarrata. "In cammino verso la legalità”, le foto Anche quest’anno, la splendida cornice di Villa La Magia ha accolto centinaia di partecipanti per una giornata di sport e valori condivisi. La manifestazione ha proposto due percorsi: 13,3 km competitivi per i più allenati e una camminata ludico-motoria di 4,8 km, aperta a tutti, con partenza e arrivo proprio davanti alla storica villa medicea, patrimonio Unesco e simbolo della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

