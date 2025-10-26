In Abruzzo ancora da riscuotere cartelle esattoriali per oltre 24 miliardi di euro con la rottamazione

Ilpescara.it | 26 ott 2025

Sono circa 24,75 miliardi di euro i debiti di cartelle esattoriali ancora da riscuotere in Abruzzo, un carico contabile affidato alla riscossione dal 2000 al 2024. A farlo sapere all'Ansa il commercialista pescarese Luca Orsini in base ai dati del dipartimento finanze del Senato aggiornato al 31. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

