In 600 davanti al Da Vinci contro l’aggressione fascista | La scuola è un luogo da difendere Manifestazione in piazza Alimonda | Video

Gli studenti del liceo Da Vinci sono scesi in piazza, davanti alla loro scuola, tra via Arecco e piazza Manin, per reagire all’aggressione subita attorno a mezzanotte, quando una quarantina di ragazzi ha preso d’assalto l’istituto, occupato pacificamente, inneggiando al duce e disegnando svastiche sui muri. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - In 600 davanti al Da Vinci contro l’aggressione fascista: “La scuola è un luogo da difendere”. Manifestazione in piazza Alimonda | Video

