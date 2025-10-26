In 600 davanti al Da Vinci contro il raid al liceo | La scuola è un luogo da difendere Corteo antifascista in piazza Alimonda | Video

Ilsecoloxix.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del liceo Da Vinci sono scesi in piazza, davanti alla loro scuola, tra via Arecco e piazza Manin, per reagire all’aggressione subita attorno a mezzanotte, quando una quarantina di ragazzi ha preso d’assalto l’istituto, occupato pacificamente, inneggiando al duce e disegnando svastiche sui muri. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

