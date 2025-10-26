impreparata a govrenare prodi affossa schlein e la sinistra gelo artico da gruber

Una sinistra in cerca di identità, e a dirlo, a “bacchettarla” è proprio lo storico volto dem Romano Prodi: “Il problema è questo, la destra può perdere voti solo se c'è veramente un'alternativa di governo con un programma di governo con obiettivi precisi. Per ora vedo che c'è una scarsa alternativa, questo è l'aspetto per cui la destra guadagna voti, perché l'agente cerca un'alternativa concreta. Quindi, c'è un'alternativa ma che non ha la forza e la visione futura per dire ‘ecco, io sono pronto a governare'”. Il Professore lo ha detto ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

