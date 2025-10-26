Imporci in Cina come una potenza coloniale del gusto non ha funzionato Ora il vino deve cambiare approccio
Oggi per il consumatore cinese una bottiglia non è più status symbol. In questa nuova fase l'Italia può diventare un riferimento se saprà creare un nuovo vocabolario, senza imporre la propria cultura. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
