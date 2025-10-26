Immagini di una città | Paolo Ribolini racconta la bellezza silenziosa di Piacenza
Giovedì 30 ottobre alle ore 17,30, all'Archivio di Stato di Piacenza, al secondo piano di Palazzo Farnese, il fotografo Paolo Ribolini, in dialogo con Enzo Latronico, incontra il pubblico e presenta il catalogo della mostra "Immagini di una città. Piacenza (2019-2025)".«Ci sono città che si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
