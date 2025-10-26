Imbarcazione resta con il motore in panne al largo in soccorso arrivano i sub dei vigili del fuoco
SENIGALLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio al largo di Senigallia, su richiesta della Capitaneria di porto, per prestare assistenza a un’imbarcazione con il motore in panne.Sul posto è intervenuto il Nucleo Sommozzatori di Ancona che, salito a bordo, ha provveduto al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
