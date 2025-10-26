Illusione recensione del film con Jasmine Trinca e Michele Riondino – #RoFF20

Cinefilos.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Illusione racconta la storia di Rosa ( Angelina Andrei ), una ragazza rumena di quindici anni che vive in un piccolo paese vicino a Bucarest e sogna di diventare modella. La sua è la speranza ingenua di chi crede che la bellezza possa essere un passaporto verso un futuro migliore, un modo per emanciparsi da una realtà povera e senza prospettive. Insieme al cugino Sorin, lascia la Romania e parte per Strasburgo, dove Sorin è convinto di poterle trovare dei contatti. Ma il viaggio, che dovrebbe rappresentare una rinascita, si trasforma ben presto in una trappola. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

illusione recensione film jasmineIllusione, recensione del film con Jasmine Trinca e Michele Riondino – #RoFF20 - Un thriller drammatico ispirato a un fatto di cronaca reale, che esplora i sogni infranti e le ombre del traffico di esseri umani in Europa. Da cinefilos.it

illusione recensione film jasmineIllusione, di Francesca Archibugi - La nostra recensione di Illusione, il tredicesimo film da regista di Francesca Archibugi. Lo riporta sentieriselvaggi.it

illusione recensione film jasmineIllusione: Francesca Archibugi presenta il suo nuovo film, ispirato a una storia vera e con Michele Riondino e Jasmine Trinca - Fra i titoli della sezione Grand Public della ventesima Festa del Cinema di Roma c'è il nuovo film di Francesca Archibugi. Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Illusione Recensione Film Jasmine