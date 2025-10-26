Illusione recensione del film con Jasmine Trinca e Michele Riondino – #RoFF20

Illusione racconta la storia di Rosa ( Angelina Andrei ), una ragazza rumena di quindici anni che vive in un piccolo paese vicino a Bucarest e sogna di diventare modella. La sua è la speranza ingenua di chi crede che la bellezza possa essere un passaporto verso un futuro migliore, un modo per emanciparsi da una realtà povera e senza prospettive. Insieme al cugino Sorin, lascia la Romania e parte per Strasburgo, dove Sorin è convinto di poterle trovare dei contatti. Ma il viaggio, che dovrebbe rappresentare una rinascita, si trasforma ben presto in una trappola. 🔗 Leggi su Cinefilos.it