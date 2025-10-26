Illusione il thriller giudiziario della romana Francesca Archibugi Riondino | Un film che rovescia gli stereotipi
Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina. Indossa un completo d’alta moda e sembra deceduta. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro la svela ancora viva: si chiama Rosa Lazar, è moldava e non ha nemmeno 16 anni.“Illusione”, il nuovo film della romana. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, arriva “Illusione” di Francesca Archibugi Dopo “Il colibrì”, la regista torna con un film che intreccia thriller giudiziario e introspezione psicologica, svelando le ombre e le fragilità nascoste dietro l’ap - facebook.com Vai su Facebook
"Illusione", il thriller giudiziario della romana Francesca Archibugi. Riondino: "Un film che rovescia gli stereotipi" - Il nuovo film della regista romana è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema, nella sezione Grand Public. Da romatoday.it