Illusione il thriller giudiziario della romana Francesca Archibugi Riondino | Un film che rovescia gli stereotipi

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina. Indossa un completo d’alta moda e sembra deceduta. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro la svela ancora viva: si chiama Rosa Lazar, è moldava e non ha nemmeno 16 anni.“Illusione”, il nuovo film della romana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

illusione thriller giudiziario romana"Illusione", il thriller giudiziario della romana Francesca Archibugi. Riondino: "Un film che rovescia gli stereotipi" - Il nuovo film della regista romana è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema, nella sezione Grand Public. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Illusione Thriller Giudiziario Romana