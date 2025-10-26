Ilaria Salis durissima dopo l' aggressione al giornalista Sahebi | I fascistelli stanno alzando troppo la testa

Prima Roma, poi Genova. Nella capitale un'aggressione a un giornalista perché indossava una felpa con il simbolo del movimento internazionale antifascista. Nel capoluogo ligure un raid compiuto al grido di "Viva il Duce" da alcuni teppisti contro un'occupazione pacifica in un liceo. Episodi con. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Da Donzelli a Ilaria Salis, il deepfake è bipartisan. In Parlamento le proposte di Avs e Noi Moderati. Carfagna: "Spingeremo affinché vengano calendarizzate quanto prima e insieme". Di Alessandro Luna - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - X Vai su X

Ilaria Salis e tutela dello stato di diritto, perché può e deve essere processata in Italia - Diversamente, rischia un processo in un ordinamento su cui Commissione e Parlamento Ue hanno formulato rilievi strutturali in m ... Scrive editorialedomani.it

Ilaria Salis, il post choc dopo la strage dei carabinieri. “Questione sistemica, che genera sofferenza e disagio” - Le parole di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, stanno facendo discutere dopo il post pubblicato su Instagram in seguito alla tragedia di Castel ... Come scrive iltempo.it

Tommaso Cerno contro Ilaria Salis dopo il post prima dei funerali dei carabinieri morti: "Insulta degli eroi" - Tommaso Cerno si è scagliato contro Ilaria Salis dopo il post della parlamentare europea sui carabinieri morti in Veneto a causa di un'esplosione ... Segnala virgilio.it