La delegazione pistoiese di Cesvot ha tenuto un inontro con le associazioni di volontariato del territorio. Presenti il sindaco di Larciano Lisa Amidei e l’assessore Sara Sostegni. Entrambe hanno sottolineato il ruolo importante e determinate che riveste il mondo del volontariato all’interno di una comunità. In rappresentanza del Cesvot è intervenuta Michela Lombardi, operatrice Area Centro che ha illustrato una panoramica sui servizi gratuiti che il Cesvot offre e sulle iniziative promosse a sostegno del volontariato e del terzo settore toscano. Alla riunione erano presenti diversi rappresentati di associazioni di volontariato: la Pro Loco, la sezione Avis di Larciano, Il Soccorso Pubblico Larciano, la Comunità Solidale, Orizzonti, Vab e altre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il volontariato di Intrecci Onlus e Auser