C’è chi il sabato mattina si sveglia presto per montare la propria bancarella e chi, invece, continua ad assistere impassibile al lento declino del mercato settimanale recanatese, quel che resta di un tempo in cui i banchi animavano il centro e la città respirava un po’ di vita. Oggi, invece, si respira solo vento. E pure tanto. Ieri, in via Cavour, davanti ai giardini pubblici, un ambulante ha dovuto smontare tutto appena un’ora dopo aver sistemato la sua merce: le raffiche di vento gli facevano volar via i vestiti, le grucce e perfino la pazienza. Una collega, più previdente, non si è neppure presentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il trasloco del mercato resta al palo