Il toro in fuga? È una mucca E non verrà abbattuta grazie all’onorevole Michela Brambilla

Casatenovo (Lecco) 26 ottobre 2025 - E' salvo il toro in fuga nella Valle della Nava a Casatenovo, che poi non è un toro, ma una mucca. La salvatrice della mucca, che al momento però non si trova, è l' onorevole Michela Vittoria Brambilla, che è anche fondatrice e presidente della Leidaa, la Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. La deputata animalista l'ha comperata per evitare che venga macellata oppure che sia uccisa durante le operazioni di cattura. La fuga. L'animale è scappato da un allevamento della provincia di Monza. Era destinata al macello e proprio durante il suo “miglio verde” verso il mattatoio è riuscita a scappare e far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

