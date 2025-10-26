Il toro in fuga? È una mucca E non verrà abbattuta grazie all’onorevole Michela Brambilla
Casatenovo (Lecco) 26 ottobre 2025 - E' salvo il toro in fuga nella Valle della Nava a Casatenovo, che poi non è un toro, ma una mucca. La salvatrice della mucca, che al momento però non si trova, è l' onorevole Michela Vittoria Brambilla, che è anche fondatrice e presidente della Leidaa, la Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. La deputata animalista l'ha comperata per evitare che venga macellata oppure che sia uccisa durante le operazioni di cattura. La fuga. L'animale è scappato da un allevamento della provincia di Monza. Era destinata al macello e proprio durante il suo “miglio verde” verso il mattatoio è riuscita a scappare e far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
La fuga dal macello di Correzzana gli ha portato fortuna. Il bovino (non un toro come comunicato negli scorsi giorni ma una mucca) in fuga nella valle della Nava, e' salvo. A comprarlo a nome dell'associazione animalista Leidaa (Lega Italiana per la difesa de - facebook.com Vai su Facebook
enpa.org/toro-in-fuga-n… - L’appello di Enpa Lecco Merate: “Serve umanità, non fucili” Inviata una comunicazione formale ai sindaci del territorio, al prefetto di Lecco e all’ATS, chiedendo la sospensione immediata di ogni disposizione che preveda l’abbattim - X Vai su X
Il toro in fuga? È una mucca. E non verrà abbattuta grazie all’onorevole Michela Brambilla - Casatenovo, continuano le ricerche della vacca destinata al macello e fuggita da un allevamento delle Brianza. Da ilgiorno.it
Brianza, non un toro ma una mucca in fuga: l’Onorevole Brambilla la salva dal macello - Dopo giorni di ricerche tra i campi della Brianza, la bovina scappata da un macello il 21 ottobre, di cui ancora non si ha traccia, non finirà al mattatoi ... Riporta mbnews.it
Animali, Brambilla riscatta la mucca fuggita da un macello in Brianza e la adotta - Non è un toro, ma una mucca, e non sarà abbattuta perché da ieri appartiene alla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e ... Lo riporta iltempo.it