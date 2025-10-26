Il Toro ci prende gusto e batte anche il Genoa i granata la ribaltano grazie a un' autorete e al gol di Maripan
TORINO-GENOA 2-1 MARCATORI: 7'pt Thorsby, 18'st aut. Sabelli, 45'st Maripan. TORINO (3-5-2): Paleari 7; Tameze 6, Maripan 7, Coco 6.5; Pedersen 6.5, Casadei 6.5, Asllani 6 (15'st Ismajli 6), Vlasic 5 (15'st Ngonge 6), Biraghi 5.5 (15'st Lazaro 6.5); Adams 5.5 (28'st Gineitis 6), Simeone 5 (38'st Zapata sv). In panchina: Popa, Siviero, Masina, Dembele, Ilkhan, Ilic, Aboukhlal, Njie. Allenatore: Baroni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
QUANDO L’ORRORE DIVENTA ARTE Nel nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro, il mostro prende vita tra design visionario e costumi sontuosi. Ogni tessuto, ogni dettaglio, racconta la bellezza nella follia: un horror che diventa opera d’arte, tra eleganza - facebook.com Vai su Facebook
$Toro, il 3-5-2 prende forma Chi ci guadagna e chi rischia $ToroNews $TorinoFC $Torino? Qui per l'approfondimento - X Vai su X
Il Toro batte la Cremonese per 4-1 - sulla panchina dei granata al secondo tentativo: dopo il pareggio contro l'Ingolstadt. Secondo rainews.it
Como batte Toro, scintille nel finale - Il Como batte il Torino e guarda ora da vicino la parte sinistra della classifica. Come scrive rainews.it