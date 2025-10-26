Il Torino vince in rimonta 2-1 contro il Genoa

Secondo successo di fila per i granata, liguri ancora a secco TORINO - Secondo successo consecutivo per il Torino, Genoa ancora a secco. I ragazzi di Marco Baroni, infatti, battono 2-1 in rimonta il Genoa nel match valevole per l'ottava giornata di Serie A 20252026, grazie ad un autogol di Sabelli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Torino vince in rimonta 2-1 contro il Genoa

