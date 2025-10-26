Il Torino rimonta e vince contro il Genoa 2-1
Roma, 26 ott. (askanews) – Il Torino ritrova carattere e punti, ribaltando una gara che sembrava maledetta. Al “Grande Torino”, i granata si impongono 2-1 sul Genoa al termine di una partita piena di episodi, di errori e di reazioni nervose. La squadra di Juric (o dell’attuale tecnico granata, a seconda del contesto) era andata subito sotto al 7?, tradita da una scivolata di Asllani che ha aperto la strada al vantaggio rossoblù: Ekhator serve da destra, Thorsby approfitta dell’indecisione e batte Paleari in uscita. Una mazzata che avrebbe potuto piegare il Toro, ma la gara cambia dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
