Il Torino ribalta il Genoa nel finale | 2-1 al 90’
Torino, 26 ottobre 2025 – Tante emozioni, ma soprattutto tanti miracoli dei due portieri, salvando in varie occasioni entrambe le squadre. Alla fine, il portiere granata Alberto Paleari risulta decisivo, con due interventi clamorosi nel finale, che salvano il risultato in favore del Torino, alla seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Genoa passa subito in vantaggio con Thorsby, poi le occasioni importanti sono tutte dei padroni di casa, con Nicola Leali che si trasforma in una saracinesca. Nulla può sull'autogol sfortunato di Sabelli, come sul potente tiro al volo di Guillermo Maripan allo scadere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
? 93' GOL TORINO: Coco ribalta la gara #LazioTorino 2-3 - X Vai su X
Mentre la Lazio di Maurizio Sarri ribalta lo svantaggio contro il Torino nel primo tempo con la doppietta di Cancellieri, l'Olimpico protesta contro Claudio Lotito "Vattene", "Libera la Lazio" e cori per tutto il primo tempo contro il patron biancoceleste #LazioTo - facebook.com Vai su Facebook
