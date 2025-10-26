Il testosterone per le donne è diventato uno degli argomenti più discussi nella salute femminile. Da ormone considerato esclusivamente maschile, oggi viene presentato sui social media come la soluzione miracolosa per energia, umore, concentrazione e benessere generale durante la menopausa. Ma quanto di tutto questo è supportato dalla scienza? Il problema non è solo la disinformazione diffusa online, ma anche la mancanza di studi approfonditi specifici per le donne. Dosaggi, sicurezza a lungo termine ed effettivi casi d’uso rimangono ancora poco esplorati dalla ricerca scientifica. Per le donne, il testosterone non è un ormone estraneo: viene prodotto naturalmente dalle ovaie e dalle ghiandole surrenali e svolge funzioni essenziali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il testosterone per le donne in menopausa fa davvero bene? La scienza non conferma ciò che ti stanno raccontando sui social