Sarzana, 26 ottobre 2025 – Un marchio collettivo istituito dall’Ente Parco Montemarcello Magra Vara per commercializzare prodotti locali con contrassegno di qualità, sull’esempio di quanto avviene nel Parco naturale delle Dolomiti Friulane o del Gran Paradiso. A questo sta lavorando l’Ente Parco, con l’obiettivo di coinvolgere le attività socio-economiche del territorio nell’elaborazione di buone pratiche che salvaguardino il loro benessere e il patrimonio naturale del territorio che le ospita. Territorio tanto ricco di biodiversità quanto fragile. «Abbiamo avviato contatti con gli apicoltori locali - spiega Gaia Cappellini - per la creazione di un marchio del Parco capace di certificare qualità, origine e rispetto per l’ambiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il territorio come risorsa: marchio collettivo del Parco per prodotti locali di qualità