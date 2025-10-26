Il tabellone di Lorenzo Musetti a Parigi | gli avversari turno per turno

Lorenzo Musetti, dopo l’ eliminazione in semifinale a Vienna, tornerà in campo già la prossima settimana nell’ATP Masters 1000 di Parigi, dove l’azzurro è la testa di serie numero 7: il tabellone è a 56 giocatori, quindi l’italiano usufruirà di un bye all’esordio. Il toscano entrerà in gioco direttamente al secondo turno, dove potrebbe disputare il derby con Lorenzo Sonego, poi in caso di vittoria avrebbe accesso agli ottavi di finale, dove potrebbe incrociare il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard o il russo Daniil Medvedev. Nei quarti di finale Musetti potrebbe affrontare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o il tedesco Alexander Zverev, mentre in semifinale potrebbe esserci un altro derby, questa volta con Jannik Sinner, infine in finale sulla carta la sfida potrebbe essere con uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it

