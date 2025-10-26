Il super-missile di Putin | vola per 14mila chilometri ed elude ogni difesa

Nuova super-arma nell'arsenale di Mosca. Il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik "non ha eguali al mondo", ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante una visita al posto di comando del gruppo di forze congiunte, come riferisce la Tass. "Ho un rapporto dell'industria e le valutazioni del Ministero della Difesa sono generalmente note. Dopotutto, si tratta di un prodotto unico, diverso da qualsiasi altro al mondo", ha affermato Putin. "Ricordo vividamente quando annunciammo che stavamo sviluppando un'arma del genere. Persino specialisti altamente qualificati mi dissero che, sì, era un obiettivo valido e meritevole, ma irrealizzabile nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

